Cameroun-Afrique du Sud : nouvelles révélations sur « l’affaire Danpullo »

Selon l’entourage de Baba Ahmadou Danpullo, la crise du Covid-19 et l’arrivée d’un nouveau manager au sein de la First National Bank (FNB) sont à l’origine des déboires que connaît le milliardaire camerounais. Un certain flou demeure néanmoins, puisque les liquidateurs sud-africains de sa société Bestinver font état de difficultés dès la fin de 2019, soit quelques mois avant le début de la pandémie. Les confinements imposés en 2020 par Pretoria n’arrangent rien. Ses centres commerciaux, Princess Crossing, situé dans la banlieue de Johannesburg, ainsi que Moffet on Main et Kings Court, à Gqeberha (anciennement Port Elizabeth), voient leur fréquentation s’effondrer.

Les loyers ne rentrent plus, et les entreprises réunies dans le groupe Bestinver se trouvent à court d’argent, incapables de faire face à leurs obligations vis-à-vis de la FNB. D’après une décision de la Haute Cour de justice d’Afrique du Sud datée de septembre 2021, les sociétés Joburg Skyscraper, Bestinver Prop, Bestinver SA et Leopont, appartenant toutes à l’entrepreneur sont alors mises en redressement judiciaire, et des administrateurs sont nommés.