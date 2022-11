Maroc  : Agadir veut être plus qu’une simple destination touristique

Télécoms : la revanche des outsiders africains

MTN, Orange, Vodacom, Airtel… Parce qu’ils sont présents sur de nombreux maillons de la chaîne de valeur des télécoms, les mastodontes africains font parfois oublier que d’autres acteurs plus modestes comme Axian, Tizeti ou N+One font tout autant bouger les lignes du secteur et pourraient, à terme, rivaliser d’égal à égal avec le quatuor dominant.