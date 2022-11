Côte d’Ivoire : faux général et vrais soupçons d’escroquerie

Béret bleu ciel sur la tête, nombreuses décorations sur la chemise assortie et galons étoilés, Joseph Mathias L. se présente dans la vidéo filmée en janvier dernier par le média Le débat ivoirien comme « général de division ». Il indique par ailleurs être le directeur exécutif de l’association World Chaplains Association Human Rights (WCAHR-UN) pour l’Afrique et Haïti.

L’organisation doit bientôt ouvrir un siège à Genève et développer de nouvelles activités au Togo et au Tchad, explique cet homme corpulent, lunettes sur le nez. Il termine en indiquant œuvrer pour l’ouverture d’un couloir humanitaire entre Abidjan et Bamako.