Franc CFA-Euro : la parité fixe, facteur de la résilience des économies de l’Uemoa et de la Cemac

Les pays africains de la zone franc doivent-ils se réjouir d’avoir une monnaie robuste ? Dans son dernier rapport sur la Coopération monétaire Afrique-France (CMAF), la Banque de France répond par l’affirmative. Selon l’institution émettrice hexagonale, le franc CFA utilisé par les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) et ceux de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) soutient la reprise économique dans ces deux zones. « Pour 2022 et 2023, les perspectives économiques des zones franc sont très positives », explique Vincent Fleuriet, rédacteur principal du document, rendu public le 10 novembre.

Notant, pour l’Uemoa, que le déficit budgétaire, quoiqu’élevé à 5 468 milliards de francs CFA (8,3 milliards d’euros) en 2021, soit 5,5 % du PIB, reste stable par rapport à l’année précédente et que la dette publique, certes en hausse de 4,8