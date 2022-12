Djibouti : Malika Louback, molécules de béton et Louboutin

Lorsque ses professeurs de collège demandaient à Malika Louback le métier qu’elle voulait faire plus tard, elle répondait sans l’ombre d’une hésitation : « Ingénieure et mannequin djiboutienne ». Elle sera l’une et l’autre. Si, dans le premier cas, la spécialité semblait peu lui importer à l’époque (elle sera ingénieure en matériaux et ingénierie des surfaces), dans le second, la précision lui a toujours paru essentielle. Lors de ses premiers castings, à la fin de 2019, Malika Louback ne cessait de répéter : « Je ne suis pas éthiopienne, je suis djiboutienne ». Et fière de l’être. Au point de donner des cours de géographie à ses camarades de plateau entre deux séances photos. Trois ans plus tard, toute l’industrie de la mode sait placer son pays sur une carte.