[Podcast] La Zlecaf, un doux rêve ? L’avis du CEO d’Oragroup

Ce mois-ci, notre invité était Ferdinand Ngon Kemoum, ADG d’Oragroup. Au cœur de sa réflexion, le rôle central des acteurs financiers dans la mise en œuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Pour lui, c’est une certitude, le secteur financier est « le meilleur moyen de canaliser les investissements nécessaires à l’amélioration des infrastructures ». Ces routes, ports et sites logistiques sans lesquels la libre circulation des marchandises sur le continent n’est qu’un vœu pieu sans consistance. Mais au-delà d’être un simple guichet, le secteur bancaire a aussi, selon Ferdinand Ngon Kemoum, un rôle fondamental dans la sélection des projets, et donc dans leur viabilité et leur pertinence, tant économique que sociale.

