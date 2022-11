Sénégal : Serigne Guèye Diop, conseiller de Macky Sall, ministre, député-maire et agronome hors pair

LE PORTRAIT ÉCO – « Mon destin est africain ». Serigne Guèye Diop, actuel député-maire de Sandiara, et ministre conseiller de Macky Sall avec les portefeuilles de l’Industrie et de l’Agriculture, donne le ton et affirme clairement son objectif : faire du pays de la Teranga un pôle d’attractivité et d’excellence.

Une ambition pour laquelle celui qui fut directeur général du centre de recherche et de développement du groupe Nestlé, dit se démener depuis 2015, œuvrant pour l’aménagement, sur 100 hectares, d’une zone économique spéciale (ZES), avec le soutien de l’Agence nationale de promotion des investissements (Apix) et l’appui de sa commune de moins de 30 000 habitants.

Un pari osé qui commence à porter ses fruits : Sandiara abrite désormais plus de quinze usines, notamment spécialisées dans la transformation agricole. Un chiffre qui passera « bientôt à trente », selon le maire. Le tout sera complété par une agropole intercommunale ainsi que par un lycée technique et professionnel. « Nous ne comptons pas nous arrêter là », s’enthousiasme Serigne Guèye Diop.

qui connait mieux l’Afrique que les Africains eux-mêmes ?