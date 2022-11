Sénégal : avec l’appli FindMe, on sait où vous habitez

« J’habite au 84, rue YF-126, dans le quartier Nord-Foire, aux Almadies. » C’est désormais ainsi que Gora Gueye indique son domicile aux amis et parents qui veulent se rendre chez lui. L’adresse créée à partir de l’application FindMe (« trouve-moi ») est également visible sur la plaque bleue – commandée grâce à la même solution numérique – que ce retraité de la Poste du Sénégal a fixée sur la façade de sa villa. Depuis la plateforme numérique, Gora Gueye peut aussi envoyer à ses visiteurs la géolocalisation de sa demeure. « C’est beaucoup plus facile maintenant. Je n’ai plus à dire : “Allez derrière le cimetière musulman de Yoff”, ou “Tournez à gauche, puis à droite”… », ironise-t-il.

Numériser les services postaux