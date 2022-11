Burkina Faso : après le départ de Trevali Mining, quel avenir pour le zinc burkinabè ?

Alors que le secteur aurifère du Burkina Faso fait grise mine – avec une baisse de la production d’or d’environ de 13,4 % à 38,7 tonnes extraites entre janvier et août 2022, comparé à la même période un an plus tôt – et que la crise sécuritaire a contraint à l’arrêt les activités de plusieurs gisements tels que ceux de Taparko, de Karma ou encore de Youga, désormais la détresse gagne également la filière zinc. Détenue à 90 % par le canadien Trevali Mining Corporation et à 10 % par l’État, la mine de Perkoa, unique site de zinc du pays, est sur le point de déposer le bilan, selon les informations de Jeune Afrique.

Un jugement du tribunal de commerce de Ouagadougou, rendu le 4 novembre, a en effet entériné la cessation de paiement de Nantou Mining Burkina, la filiale locale de Trevali, et prononcé la liquidation des biens. Un mandataire judiciaire a par ailleurs été nommé en qualité de