Sénégal : quand Barthélémy Dias veut mettre Dakar à l’heure

Barthélémy Dias, 47 ans, l’enfant terrible de la politique sénégalaise, est donc maire de Dakar. Celui qui se forgeât un début de carrière à l’arrache dans le transport et la logistique aux États-Unis, a de qui tenir. Son père Jean-Paul, ministre aussi bien d’Abdou Diouf que d’Abdoulaye Wade, avant de devenir un opposant farouche à ce dernier, a souvent fait monter le thermomètre dans le landerneau politique local.

Dias fils, Barth’ du surnom affectueux que lui donnent ses administrés, est fameusement connu depuis sa condamnation pour avoir dégainé un pistolet et occis un présumé nervi du Parti démocratique sénégalais de Wade père. (For)fait – que le principal intéressé a toujours contesté – pour lequel il a purgé deux ans de prison dont six mois ferme, peine récemment confirmée après qu’il en a fait appel.

Présidentiable

Barthélémy en maire de Dakar, c’est une épine dans le pied du pouvoir incarné par Macky Sall. Et possiblement aussi dans la chaussure de son (futur ex- ?) mentor, l’ancien maire de la capitale, Khalifa Ababacar Sall.

Il faut dire que depuis son élection en janvier, Dias adopte des postures très présidentielles sur les affiches qui annoncent les événements qu’il organise. En boubou blanc majestueux pour son contre-sommet du 9e Forum mondial de l’Eau, concocté au pied levé et au doigt mouillé en mars. En costume cravate bleu nuit impeccable, les mains jointes, pour « son » Forum mondial de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui se tiendra du 1er au 6 mai 2023, et dont la cérémonie de lancement a eu lieu dans la première dizaine de septembre dernier.