Tunisie – Législatives : qui sont les candidats ?

Conférence de presse de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), à Tunis, le 3 novembre 2022. TUNIS, TUNISIA – NOVEMBER 03: Chairman of the Tunisian Independent Supreme Election Board Farouk Busker holds a press conference ahead of the parliamentary elections in Tunis, Tunisia on November 03, 2022. A total of 1,427 candidates have applied to contest Tunisia’s parliamentary elections scheduled to be held on Dec. 17, the country’s election commission said. © Yassine Gaidi / Anadolu Agency via AFP