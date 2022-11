Outsourcing : Intelcia toujours plus grand en Côte d’Ivoire

Présent en Afrique de l’Ouest depuis 2015, Intelcia réaffirme son engagement dans la région. Acteur global de l’outsourcing (externalisation), le groupe marocain a célébré ses cinq ans d’activité en Côte d’Ivoire en inaugurant, le 3 novembre à Abidjan, l’extension de son site historique. Avec cette nouvelle extension, les locaux d’Abidjan atteignent 9 000 m², répartis sur trois plateaux, faisant ainsi du site ivoirien celui disposant de la plus grande superficie parmi ceux d’Intelcia en Afrique.

L’inauguration du site s’est tenue en présence de membres du gouvernement, Patrick Achi, Premier ministre de la Côte d’Ivoire et Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique. Ce dernier a fait part de sa vision concernant l’implantation du groupe dans le pays : « L’extension du site d’Intelcia à Abidjan est révélatrice de […] l’attractivité de notre pays dans le domaine de l’outsourcing de manière générale et des métiers du CRM [gestion de la relation client] en particulier, notamment au regard du bassin d’emploi porteur qu’est la Côte d’Ivoire. »