Inflation : le Bénin, un exemple à suivre ?

Une performance notable pour le Bénin. Le pays a su s’imposer en tant que premier de la classe dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) en termes de niveau d’inflation, grâce à son taux qui se maintient aux alentours de -1,3 % ces quatre derniers mois, contre une moyenne régionale à +6,8 %, selon les données de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

D’après le rapport du FMI datant du 3 novembre dernier, la performance béninoise est le résultat d’« une bonne campagne agricole et des subventions par l’État des prix de certains produits importés », notamment les carburants, les engrais et les denrées alimentaires. Plus précisément, et conformément au compte-rendu ministériel datant du 23 mars dernier, les prix de vente des produits de grande consommation sont fixés par le gouvernement.