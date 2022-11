Télécoms : pour son retour au Cap, AfricaCom assume un virage résolument tech

Plus de 10 000 participants sont attendus cette semaine au Cap en Afrique du Sud afin d’assister à AfricaCom, la réunion annuelle de l’industrie des télécommunications et des technologies panafricaines et internationales. Le retour du plus grand rassemblement annuel de l’industrie en Afrique est attendu depuis deux ans par les 8 000 entreprises exposantes et les plus de 300 orateurs de table ronde et keynote.

Cette année, qui marque les 25 ans de l’événement, l’édition répond à la tendance générale de l’industrie en prenant un virage résolument tourné vers la tech et les start-up. Alors qu’AfricaCom demeure tournée vers les sujets liés aux infrastructures de connectivité et à l’inclusion digitale, AfricaTech, son pendant tech qui existe depuis 2018, s’intéressera lui, aux technologies émergentes comme l’intelligence artificielle et à la transformation digitale des entreprises.