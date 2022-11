Affaire Sonko au Sénégal : une audition pas tout à fait banale

Le déploiement des forces de l’ordre avait rarement été aussi conséquent à Dakar depuis les émeutes de mars 2021, qui avaient fait 14 morts et d’importants dégâts matériels à travers le pays. Dès la veille de l’audition de l’opposant Ousmane Sonko, un lourd dispositif avait été mis en place sur plusieurs axes stratégiques de la capitale.

Le jeudi 3 novembre au matin, l’accès à son domicile avait été bloqué, et c’est escorté par plusieurs véhicules des forces de défense et de sécurité qu’Ousmane Sonko est arrivé au palais de justice de Dakar, avant midi. Le tribunal, bunkérisé par la police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, avait renvoyé toutes les autres audiences prévues ce jour-là. Le centre-ville de Dakar, où se trouve le bâtiment, anormalement calme, était également quadrillé par la police et la gendarmerie.