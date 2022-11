Guinée – Sénégal : le général Abdoulaye Keïta, discret émissaire de Mamadi Doumbouya

La rencontre entre Abdoulaye Keïta et le président Macky Sall a eu lieu dans la nuit du 26 octobre, au lendemain de la clôture de la huitième édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité qui réunit chaque année forces de défense et de sécurité, experts et chercheurs.

La Guinée devait initialement y être représentée par son ministre des Affaires étrangères Morissanda Kouyaté et son ministre délégué à la Défense Aboubakar Sidiki Camara, mais ils ont annulé leur venue peu avant l’ouverture. Selon certaines sources dans l’entourage de Macky Sall, la proximité de ce dernier avec le président en exercice de la Cedeao, le Bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló, et avec l’opposant Cellou Dalein Diallo, qui vit à Dakar depuis plusieurs mois, froisse la junte.