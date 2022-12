Villa Médicis : racisme, impérialisme, esclavage… Comment décoloniser le patrimoine français ?

« Pensionnaires de la Villa Médicis, nous avons souhaité ne pas exposer dans le Grand Salon et le fermer parce qu’il abrite […] une série de tapisseries que nous jugeons dégradantes et racistes […], issues d’une culture visuelle impérialiste qui, par le recours à l’exotisme, célèbre les violences coloniales de l’Europe, l’esclavage, la surexploitation de la Nature et la réduction d’êtres humains à l’état d’objets ». Novembre 2021 : à l’occasion de la Nuit blanche, ce texte, signé par une quinzaine d’artistes, est affiché sur la porte de l’une des principales salles de la Villa Médicis, à Rome.

En cause ? L’exposition, depuis 2009, de la Tenture des Indes, une série de tapisseries tissées par la manufacture royale des Gobelins entre 1724 et 1726. Représentant de manière fantasmagorique la présence impériale européenne au Brésil, elle a été offerte au XVIIIe siècle à l’Académie de France,