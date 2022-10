La RDC fait son entrée dans la « liste grise » du Gafi

Un an après la sortie du Botswana et de Maurice de la catégorie des pays « sous surveillance renforcée », la vigie internationale de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme partage de nouvelles avancées. Le Groupe d’action financière (Gafi) vient de publier son dernier rapport sur l’évolution des mesures entreprises par les juridictions assurant la sécurité et sur l’intégrité de leur système financier.

Cette année, la République Démocratique du Congo, le Mozambique et la Tanzanie entrent sur la « liste grise », soit la liste des juridictions « sous surveillance renforcée », au côté de six autres pays déjà listés l’année dernière : le Sénégal, le Mali, le Maroc, le Burkina Faso, le Soudan du Sud et l’Ouganda.

In case you missed it... DR Congo, Mozambique and Tanzania have entered the FATF’s Jurisdictions under Increased Monitoring list, often referred to as the 'grey list', following the FATF Plenary last week. See the full update here➡️https://t.co/OvPfPyx63I #FollowTheMoney pic.twitter.com/NUCNUWa7me