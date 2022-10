COP 27 : le sommet parallèle de Macky Sall, Denis Sassou Nguesso et Abdel Fattah al-Sissi

Selon nos informations, un sommet africain consacré au financement de projets de développement durable issus des trois commissions Climat de l’Union africaine (Bassin du Congo, région du Sahel et États insulaires) se tiendra le 8 novembre à Charm el-Cheikh en Égypte, en marge de la COP 27. Convoqué à l’initiative des présidents Macky Sall et Denis Sassou Nguesso, cet évènement aura également pour objectif de renforcer le mécanisme de coopération entre les trois commissions, et « d’unir les voix des pays africains en faveur d’une finance africaine plus juste ». Ses deux initiateurs, et l’hôte de la COP 27 l’Égyptien Abdel Fattah al-Sissi, y ont convié plusieurs de leurs pairs.

Lettres d’« invitation spéciale »