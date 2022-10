5G en Afrique : comment Huawei prépare le terrain

Le logo chinois de Huawei et la promotion de la 5G sur la vitrine d’une boutique de Shenzhen, Chine. © Alex Tai/SOPA Images via ZUMA Wire/REA

Le lieu choisi est surprenant et a d’ailleurs empêché certains invités de venir, faute de visa. À Bangkok, capitale de la Thaïlande, Huawei, constructeur chinois d’équipements de réseaux de télécommunications et l’un des géants de ce secteur, a convié le 24 octobre une soixantaine de partenaires africains à venir assister à une opération séduction d’envergure autour de la 5G.

Au cours d’un après-midi placé sous le signe de cette nouvelle génération de l’internet mobile, hauts dirigeants de Huawei et quelques-uns des partenaires pionniers de la technologie – comme le plus grand opérateur du monde, China Telecom, ou le Saoudien Zain – ont présenté différents cas d’usage et réussites commerciales observés en Chine ou à travers les monarchies de la péninsule arabique.