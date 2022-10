Côte d’Ivoire : Léonce Yacé (NSIA), manager adroit au but

LE PORTRAIT ÉCO DE LA SEMAINE – Comme tous les Ivoiriens qui se respectent – y compris l’auteur de ces lignes –, Léonce Yacé (43 ans) est un supporter inconditionnel de l’ASEC d’Abidjan. Aujourd’hui, on se figure difficilement le banquier, lunettes à fine monture et costume bleu, sa couleur préférée, en adolescent sanglé dans un maillot jaune et noir, acclamant l’artilleur nigérian Ishaya Jatau ou le virtuose ivoirien Abdoulaye Traoré (« Ben Badi »).

C’est pourtant ce qu’il fit, de stade en stade, durant des années, quand il ne tâtait pas lui-même du cuir. « Je n’étais pas le plus technique des attaquants, mais j’avais une frappe lourde », se souvient le directeur général de NSIA Banque Côte d’Ivoire, première banque à capitaux privés ivoiriens.

Double compétence

Pas le plus technique ? L’aveu fait sourire tant il tranche avec les attributs du professionnel qu’il est devenu. « Léonce