RDC : de Kabila à Tshisekedi… Lambert Mende assume tout

Qui ne le connaît pas ? Ce ton, éternellement assuré. Ces yeux, qui s’écarquillent au moindre énervement. Le reste du visage, presque toujours imperturbable. À sa manière, Lambert Mende Omalanga est devenu une star. Adoré par quelques-uns, exécré par beaucoup, il était impossible de le rater pendant des années. Onze ans durant, sur les plateaux de télévision, aux micros des radios et lors du traditionnel point presse hebdomadaire du gouvernement, l’ancien ministre de la Communication (de 2008 à 2012 puis de 2014 à 2019) fut la voix du régime de Joseph Kabila.

Aujourd’hui, il n’a perdu ni sa gouaille ni son sens de la punchline. Mais ses journées sont devenues beaucoup plus calmes. Trois ans après avoir rendu son portefeuille, il reçoit dans les bureaux de son parti politique, la Convention des Congolais unis (CCU), entouré de photos de Patrick Lumumba. « Je dors mieux et ma femme me dit que j’ai meilleur mine », se félicite-t-il.