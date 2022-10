Finance climat : « La BEI veut être plus impliquée en Afrique »

Dans une course contre la montre, l’ex-administrateur pour la France au FMI et à la Banque mondiale enchaîne les réunions, réajuste – discrètement – ses interventions et se rend, brièvement, disponible pour discuter des projets africains de l’institution financière des États membres de l’Union européenne. À Abidjan, la BEI coorganise avec la Banque africaine de développement (BAD) la troisième édition du Sommet Finance en commun, rendez-vous – le premier en présentiel – dont Ambroise Fayolle considère qu’il est « un bon tremplin » pour que les bailleurs internationaux s’accordent avant la COP 27.

La BEI, engagée à mobiliser les banques publiques de développement et les partenaires privés à travers le monde dans « une transition verte et juste pour une reprise durable », planifie de tripler ses financements en faveur de l’action climatique dans le monde d’ici à 2025 avec un soutien « particulier et indéfectible » au continent, premier bénéficiaire à hauteur de 50 % de ses investissements en dehors de l’UE.

L’Afrique est une géographie absolument centrale pour les Européens

Partenariats historiques