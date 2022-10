Boissons : au Sénégal, IBS en effervescence avec Coca-Cola

Avis aux amateurs : les boissons gazeuses de la marque Africa Star ne sont plus commercialisées au Sénégal. Il en sera bientôt de même pour les canettes de jus Uno et la boisson énergisante Black Power. En devenant, en juillet, l’embouteilleur exclusif de The Coca-Cola Company dans le pays, les Industries des boissons du Sénégal (IBS) ont dû faire une croix sur leurs propres marques pour se concentrer sur celles proposées par le géant américain – à savoir Coca-Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid et Schweppes. « Cela n’a pas été facile », concède Rouda El Sahili, leur directeur général, que Jeune Afrique a rencontré au siège de l’entreprise créée en 2013, dans la zone industrielle de Hann Bel-Air à Dakar.

Mais l’histoire du groupe familial avec la marque américaine ne date pas d’hier. « Nous étions déjà partenaires depuis 2016 sur la mise en canette et depuis 2018 sur l’exportation de leurs