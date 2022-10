Mauritanie – Mattel : la guerre est déclarée entre Mohamed Ould Bouamatou et Béchir El Hassen 

Les patrons mauritaniens Mohamed Ould Bouamatou et Béchir Moulaye El Hassen. © Montage JA

Le 13 octobre, Béchir Moulaye El Hassen, patron de Comatel et actionnaire de Mattel, a été convoqué à Nouakchott par la police. L’influent homme d’affaires a été libéré le lendemain, aux environs de 13 heures. Selon nos informations, il a dû s’expliquer face aux enquêteurs sur le montant réel de plusieurs prestations de consulting fournies à sa société et facturées 300 000 euros à Mattel, dans le cadre de différents projets de cession de l’opérateur mauritanien, entre 2012 et 2016.

Une plainte avait été déposée le 7 octobre par son partenaire Mohamed Ould Bouamatou, fondateur du groupe Bouamatou SA (BSA) et lui aussi actionnaire de Mattel.