Et de sept. L’Algérie devient le septième pays africain dans lequel s’implante la société de VTC Yango. La plateforme a officialisé le lancement de son service sur son compte Instagram le 17 octobre. C’est la première fois que Yango — propriété du groupe russe Yandex — s’installe dans un pays d’Afrique du Nord.

Auparavant, elle s’était implantée en Côte d’Ivoire en 2018, au Ghana en 2019, au Sénégal et au Cameroun fin 2021, puis en Zambie et en Angola en 2022. Désormais, elle opère dans plus d’une vingtaine de pays dans le monde.

Spécialisée à la fois dans le covoiturage, les courses avec VTC, mais aussi la livraison de repas, l’entreprise va devoir faire face à un marché algérien très concurrentiel. En effet, y sont déjà implantés des plateformes comme Heetch, Yassir, Coursa, tem:tem, ou encore Careem. Mais Yango, toutefois, peut compter sur son propre système de cartographie, de navigation, et de distribution des commandes pour faire la différence. Selon l’entreprise, ces technologies lui permettent de gagner en compétitivité, en prix de revient net et en flexibilité.

Partenariats

Pour s’implanter sur le marché algérien, Yango va également devoir nouer des partenariats avec les prestataires locaux, comme elle l’a fait sur les autres marchés qu’elle a conquis. Elle doit ainsi séduire les compagnies de VTC déjà existantes, mais aussi les taxis, qui craignent la concurrence des nouveaux services de transport.

Afin d’attirer ces chauffeurs, l’entreprise russe a décidé de les subventionner : à chaque course, l’application ajoute une prime, en plus du prix payé par le client. Cette pratique — courante lors des lancements de plateformes VTC — ne durera qu’un temps, mais doit permettre à Yango de constituer une flotte de véhicules suffisamment importante pour satisfaire la demande.

Phase de test

La nouvelle venue va également miser sur l’adaptation à la spécificité du marché algérien. Pour cela, l’application va commencer à fonctionner en mode test : elle recueillera les commentaires des utilisateurs, afin de pouvoir adapter son offre en fonction des retours.

Cette attention portée au lieu d’implantation fait partie de la stratégie de Yango. C’est en suivant ce principe qu’elle a lancé, en juillet 2022, son premier service de commande de courses à moto à Douala, ville connue pour la densité de son trafic.

La stratégie de Yango ne vise pas la rentabilité à court terme, mais semble toutefois payante : en l’espace d’un an de lancement au Sénégal, l’entreprise est déjà le premier service de VTC du pays, avec quelque 2 000 courses enregistrées en moyenne par jour.