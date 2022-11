Maroc : dix choses à savoir sur RedOne, producteur des hymnes de la Coupe du monde au Qatar

DIX CHOSES À SAVOIR SUR – À 50 ans, RedOne, de son vrai nom Nadir El Khayat, est l’un des producteurs de musique les plus influents de l’industrie musicale mondiale. Installé en Californie, ce natif de Tétouan compose aussi bien pour des stars du showbiz international tels qu’Akon, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, Pitbull, Lady Gaga ou Lionel Richie, que pour des grands noms de la musique arabe actuelle, comme Khaled, Mohamed Ramadane, Saber Rebai ou encore Saad Lamjarred.

Véritable hitmaker, il a été nommé par la Fédération internationale de football association (FIFA), en décembre 2021, directeur exécutif du divertissement. À ce titre, il est l’auteur des deux hymnes du la Coupe du monde qui se déroule au Qatar cette année du 20 novembre au 18 décembre : Arhbo et Hayya hayya, dont les vidéos cumulent 55 millions de vues sur YouTube. Retour en dix points sur la success-story phénoménale de RedOne, enfant du nord du Maroc que rien ne prédestinait à devenir une icône mondiale.

1. Vocation précoce

Né en 1972 à Tétouan dans une famille de la classe moyenne (ses parents sont enseignants), ce cadet de neuf frères et sœurs grandit « heureux, accroché à sa guitare », comme il l’a confié à Paris Match. Déterminé à faire de la musique son métier, il s’envole en 1991 pour la Suède, patrie des groupes Abba et Scorpions – dont il est alors fan. Objectif : se faire une place comme chanteur et guitariste. S’ensuivent de longues années de vache maigre (jusqu’en 1996-1997), dont le jeune RedOne sortira convaincu que sa place est plutôt dans la production et la composition de titres plutôt que sur scène.