Sénégal : le comité Afrique de l’Internationale socialiste se réunit à Dakar  

Organisée par le Parti socialiste sénégalais (PS), la rencontre à laquelle assisteront les formations politiques d’obédience progressiste venues d’une vingtaine de pays d’Afrique se tiendra à l’hôtel Savana de Dakar. Censée se réunir tous les deux ans, la branche Afrique de l’Internationale socialiste (IS) qui compte plus de 130 partis dans le monde, ne s’était plus rassemblée depuis novembre 2019, en raison de la pandémie de Covid-19.

La dernière réunion s’était tenue à Praia, au Cap-Vert sous la houlette du Parti africain de l’indépendance du Cap-Vert (PAICV), dirigé par José Maria Neves, élu président de l’archipel en 2021. Plusieurs personnalités africaines sont attendues à Dakar.