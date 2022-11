CMA CGM : du Cameroun au Nigeria, l’opérateur français à l’offensive sur les ports africains

D’une volonté d’investissement dans les médias français à l’entrée au capital d’Air France, en passant par l’acquisition du commissionnaire de transport Gefco bien installé en Afrique du Nord, CMA CGM est sur tous les fronts. Fort de ses excellents résultats – 14,8 milliards de dollars de bénéfices au premier semestre et 17,9 milliards sur toute l’année 2021 – le n°3 mondial du transport de conteneurs a de l’appétit.

De là à oublier l’Afrique ? « Au contraire », répond Ludovic Rozan, directeur central et responsable des lignes Afriques du groupe CMA CGM. Après deux ans entre parenthèses sur le marché mondial du conteneur, plusieurs armateurs, notamment asiatiques, ont réduit leurs capacités en Afrique pour bénéficier de revenus plus prometteurs ailleurs. « Nous sommes restés et nous avons gagné des parts de marché, notamment au départ du bassin méditerranéen. Et nous sommes plus que jamais décidé à renforcer nos positions », complète Ludovic Rozan.