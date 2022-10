Égypte : le réseau très diplomatique de Sameh Shoukry, le ministre des Affaires étrangères

Sameh Shoukry © Montage JA

LA GARDE RAPPROCHÉE – Nommé ministre des Affaires étrangères dès l’arrivée au pouvoir du maréchal Abdel Fattah al-Sissi en 2014, Sameh Shoukry a su imposer son style en maintenant un équilibre entre diplomatie et politique intérieure, en nouant des relations avec les principaux appareils de sécurité du pays.

Car cet expert du rapport de force a vite compris que le complexe sécuritaire – armée et Service de renseignement général (GIS) en tête – occupait une place centrale au cœur de d’État égyptien, et qu’il n’avait d’autre choix que d’entretenir de bonnes relations avec ses dirigeants. Voici ceux qui font partie de son cercle le plus proche.