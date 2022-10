Sénégal : dix choses à savoir sur Mimi Touré, fidèle de Macky Sall devenue rebelle

DIX CHOSES À SAVOIR SUR – Parmi les alliés de Macky Sall, elle était sans doute la plus capée. Mais depuis les législatives du 31 juillet, le divorce semble consommé entre Aminata « Mimi » Touré et le chef de l’État. Pour entériner ce clash politique, la députée, tête de liste de la coalition présidentielle lors de ces dernières élections, a déposé une proposition de loi « limitant l’exercice de fonctions et responsabilités dans les institutions de la République en rapport avec l’existence de liens familiaux avec le président de la République ».

Une déclaration de guerre qui ne dit pas son nom mais qui vise, sans s’en cacher outre mesure, l’entourage proche de Macky Sall – en particulier sa famille. Quelles sont les racines de « Mimi », la fidèle devenue rebelle, qui ne fait plus mystère de ses ambitions en vue de la présidentielle de 2024 ?

1. Népotisme

L’initiative est symbolique mais conforme à l’approche tonitruante de l’intéressée. Ce 10 octobre, Aminata Touré a déposé une proposition de loi « limitant l’exercice de fonctions et responsabilités dans les institutions de la République en rapport avec l’existence de liens familiaux avec le président de la République ».