Le capitaine Ibrahim Traoré engrange un nouveau soutien avant l’ouverture des assises nationales, le 14 octobre à Ouagadougou. Dans une série de tweets publiée ce mardi, Yacouba Isaac Zida a publiquement apporté son soutien au jeune officier de 34 ans, nouvel homme fort du pays depuis son putsch réussi contre le lieutenant-colonel Damiba, le 30 septembre.

Exilé au Canada depuis 2016, l’ancien Premier ministre de la transition, lui-même lieutenant-colonel lorsqu’il a pris les rênes du pouvoir après la chute de Blaise Compaoré, en 2014, estime que « le peuple burkinabè a clairement fait son choix depuis les événements du 30 septembre dernier et que ce choix s’appelle capitaine Ibrahim Traoré ».

Il me semble que le peuple burkinabé a clairement fait son choix depuis les événements du 30 septembre dernier, et ce choix s’appelle Capitaine Ibrahim TRAORE.

C’est pourquoi je pense qu’il faut désormais gagner du temps et aller vite à la reconquête du territoire national.