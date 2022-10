Tunisair : comptes bloqués, impayés, UGTT attaquée… Énième bras de fer au sein de la compagnie

La crise devrait trouver une solution prochainement. Selon nos informations, la centaine d’employés, d’actifs et de retraités, aurait accepté, le 11 octobre, le principe d’un échéancier proposé par Tunisair sous l’égide du ministère des Transports. Une nouvelle réunion doit avoir lieu ce mercredi 12 octobre.

Un nouveau litige est apparu au sein du pavillon national tunisien au sujet des primes de départ à la retraite, versées sous forme de chèques impayés par le Fonds social de retraite de Tunisair, et de promotion de grades – et donc de revalorisations salariales – refusées injustement, selon les plaignants. Le montant n’a pas été communiqué mais devrait, selon diverses sources, se situer entre 14 millions et 20 millions de dinars (entre 4,4 millions et 6 millions d’euros).