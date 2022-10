Croissance, révolution digitale, nouveaux acteurs : quel avenir pour les champions africains de la finance ?

Pandémie, inflation, crise énergétique, dette… Si le secteur bancaire africain a jusqu’ici prouvé sa résilience face aux crises successives et à leurs conséquences, son horizon reste plus que jamais incertain face à la multiplication des risques : défauts de paiement, baisse de la rentabilité, risque de liquidité… Le tout alors que l’industrie connaît une reconfiguration autour des fintechs qui émergent peu à peu comme les acteurs clés de l’inclusion financière sur le continent. Comment les banques africaines traversent-elles les bouleversements actuels ? Quelles sont leurs perspectives à court et moyen terme ?

Best practices et stratégies

Pour aborder la thématique, Jeune Afrique et The Africa Report ont préparé une conférence digitale dédiée – organisé par l’Africa Financial Industry Summit*, en partenariat avec la Société financière internationale (IFC) qui sera diffusée le 13 octobre de 10 h à 11 h30 (UTC).

Un webinaire en trois temps qui braquera les projecteurs sur le futur : en ouverture, et pour la première fois, le classement des 200 premières banques du continent sera dévoilé et décrypté. Une table ronde débattra, ensuite, des stratégies mises en œuvre par l’industrie financière et les « best practices » à suivre pour résister face aux crises successives éprouvées dans le monde entier, et parfois plus durement en Afrique. Un dernier panel sera consacré aux nouveaux acteurs de la finance : sont-ils des partenaires ou de sérieux compétiteurs pour les acteurs traditionnels du secteur ?

Pour en discuter, l’événement réunira Paul Russo, directeur général de KCB group, Gwendoline Abunaw, administrateur directeur général à Ecobank Cameroun et de la zone Cemac, Aliou Maïga, directeur groupe Industries financières Afrique à l’IFC, Abdelaziz Lahlou, économiste en chef d’Attijari Global Research et Babs Ogundeyi, fondateur & CEO de Kuda.

*Fondé en 2021 par Jeune Afrique Media Group, avec le soutien de l’IFC (groupe Banque mondiale), l’Africa Financial Industry Summit (Afis) est une organisation sœur de l’Africa CEO Forum, la principale plateforme du secteur privé africain.