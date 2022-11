Bolloré, MSC… « En Afrique, les grands armateurs sont devenus les maîtres du jeu »

Patron tout-puissant depuis 2011 de l’Autorité des ports et des zones franches de Djibouti (DPFZA), Aboubaker Omar Hadi a réussi en un peu plus de dix ans, à faire de la petite république un hub maritime et logistique incontournable sur la côte est-africaine, dans la foulée de la modernisation de son vieux port. Formé au Havre et à la prestigieuse université de Malmö en Suède, ce Djiboutien de 63 ans, passé également par les terminaux nigérians, connaît son secteur sur le bout des doigts. Il revient sur les nombreux changements que connaît l’industrie maritime dans le monde, et sur leurs conséquences pour l’Afrique en général et Djibouti en particulier.

Jeune Afrique : De tous les bouleversements qui ont transformé le secteur maritime, quel est selon vous le plus significatif ?

Aboubaker Omar Hadi : Les prix ! Tout devient très cher dans le transport maritime, dans la foulée de la multiplication par quatre des taux de fret avec la pandémie, voire davantage sur l’axe Asie-Afrique. Nous sommes encore sur une base de 9 000 dollars le conteneur, contre 3 000 en moyenne avant le Covid.

Dans ce contexte, comment s’en sort le port de Djibouti ?

Nous avons enregistré une baisse significative de nos volumes, de l’ordre de 20 % entre 2021 et 2022. Nous avons dû réorganiser nos terminaux, mettre une partie de nos personnels à l’arrêt pendant de nombreux mois. Finalement, avec la baisse de nos dépenses d’exploitation liées à celle de nos volumes, la situation s’est équilibrée.

Quelle est la situation des ports aujourd’hui ?