Kwasi Kwarteng, cerveau de la contre-révolution conservatrice britannique

Il est la locomotive intellectuelle qui passe bien dans les médias, quand elle essaie de dissimuler ses maladresses derrière un débit staccato. La Première ministre britannique Liz Truss, et son chancelier de l’Échiquier Kwasi Kwarteng, sont aussi différents qu’ils sont indispensables l’un à l’autre pour servir l’idéologie de droite radicale. Leur engagement sans faille pour la contre-révolution conservatrice s’est illustré au cours des deux premières semaines de leur « règne », qui ont donné un avant-goût des méthodes qu’ils utiliseront pour la faire triompher. Chute de la livre sterling à son plus bas niveau par rapport au dollar depuis 35 ans, sommets pour les taux d’intérêt sur les obligations du Trésor britannique, et une addition corrigée de 18 milliards de livres (soit 20 milliards de dollars) par an des intérêts sur la dette publique.

