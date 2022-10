Cameroun : Marcel Niat Njifenji ou Michel Meva’a Meboutou… Qui dirige vraiment le Sénat ?

Un secret absolu entoure l’état de santé du secrétaire général du Sénat, Michel Meva’a Meboutou, âgé de 83 ans et récemment évacué en urgence vers un hôpital suisse. Les hauts fonctionnaires camerounais n’ont certes pas pour habitude de rendre publics leurs bulletins médicaux, mais aucune nouvelle du patient – pas même le lieu exact de son hospitalisation – n’a jusque-là filtré.

À des milliers de kilomètres des montagnes helvètes, entre les collines de Yaoundé, les parapheurs continuent de s’empiler sur le bureau déjà chargé de l’indéboulonnable « SG ». Car, bien que malade, affaibli et régulièrement absent depuis plusieurs années, Michel Meva’a Meboutou n’a jamais jugé nécessaire de déléguer ses pouvoirs à son adjoint, Bernard Wongolo, un ancien gouverneur aujourd’hui cantonné, impuissant, à l’observation de l’immobilisme dans lequel le Sénat est plongé.

Ni locaux ni organigramme

Neuf ans après sa création, le Sénat camerounais ne dispose toujours pas de locaux (ses membres se réunissent au Palais des Congrès), ni d’organigramme officiel, et aucune des personnes qui y sont employées n’a de contrat de travail. Il n’a pas non plus de site internet, ni de responsable de la communication. À la fin du mois de septembre, la presse locale a révélé l’existence d’un parking sur lequel des véhicules acquis par l’exécutif du Sénat sont entreposés par dizaines, en attente de trouver preneur. Pourquoi sont-ils stockés là et à qui sont-ils destinés ? Personne, parmi ceux que nous avons contactés, n’a été en mesure de répondre à ces questions.