Éthiopie : Addis-Abeba et les rebelles du Tigré acceptent des pourparlers sous l’égide de l’UA

C’est Redwan Hussein, conseiller à la Sécurité nationale du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui l’a annoncé, ce mercredi 5 octobre : Addis-Abeba a « accepté » l’invitation de l’UA à des pourparlers prévus ce week-end en Afrique du Sud. Le chef des rebelles du Tigré, Debretsion Gebremichael, s’est lui aussi dit « prêt » à envoyer des négociateurs.

Selon une lettre adressée aux deux parties par le président de la Commission de l’UA, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, ces négociations ont pour but de travailler à la résolution d’un conflit qui dure depuis près de deux ans.

« [L’UA] a envoyé une invitation à des discussions de paix. Le gouvernement de l’Éthiopie a accepté cette invitation, dans la lignée de notre position de principe concernant la résolution pacifique du conflit et la nécessité de discussions sans conditions préalables », a indiqué Redwan Hussein, mercredi matin, dans un tweet.

