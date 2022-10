Côte d’Ivoire : Ally Coulibaly, l’ombre d’Alassane Ouattara

Ce 8 juin 2021, dans l’immense hall du ministère des Affaires étrangères, en plein cœur du quartier des affaires d’Abidjan, Ally Coulibaly s’apprête à passer le relais à Kandia Camara. Celle qui fut ministre de l’Éducation pendant dix ans prend du galon. Désormais, il lui incombe la lourde tâche de diriger la diplomatie ivoirienne. Une année durant, ce fut celle d’Ally Coulibaly. « Je vais me retirer dans mon village et m’adonner à ma passion, la littérature », affirme-t-il au détour du discours qu’il prononce devant plusieurs dizaines de collaborateurs.

Dans l’assistance, où règne une ambiance bon enfant, l’annonce de ce départ anticipé de la vie politique fait sourire. Qui peut croire à la retraite d’Ally Coulibaly dans sa résidence de Niéméné, son village natal, situé dans le département du Dabakala (Nord-Est) ? Personne. Enfin, certainement pas tout de suite.

Un mois et demi plus tard, Ally Coulibaly sera nommé, à 70 ans, conseiller spécial auprès du président Ouattara. « Auprès du président et non pas conseiller du président », fait-il remarquer. Une subtilité souhaitée par le chef de l’État pour mieux marquer leur proximité. « Tu es le seul à avoir cette fonction », lui dit-il au moment de sa nomination.

Petit frère