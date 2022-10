L’offensive américaine sur les métaux critiques africains

L’Occident cherche à réduire sa dépendance à la Chine et à la Russie, dans les domaines des matières premières et de l’énergie. Les pays producteurs du continent africain espèrent bénéficier de normes environnementales, sociales et de gouvernance plus contraignantes, pour profiter de leurs ressources.

Cette équation était au menu de la réunion du Partenariat pour la sécurité des minéraux qui s’est tenue le 22 septembre, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Autour de la table, les partenaires habituels des États-Unis, l’Australie, le Canada, la Finlande, la France, l’Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, la Suède, le Royaume-Uni et la Commission européenne. Mais aussi des pays riches en minerais désireux de bénéficier du financement et du savoir-faire des pays développés pour