E-commerce : Orange et Endeavor Catalyst soutiennent Chari au Maroc

Sofia Alj et Ismael Belkhayat, fondateurs de la start-up Chari. © AmineChbani/Puresprit

Ismael Belkhayat et Sophia Alj, couple d’entrepreneurs marocains à la tête de la start-up Chari, spécialisée dans l’e-commerce et les solutions fintech pour les petits marchands, vient d’annoncer l’arrivée d’Endeavor à son tour de table. Via son véhicule Endeavor Catalyst Fund, le réseau mondial d’entrepreneurs de la tech participe à la première levée de fonds en série A de la start-up en apportant un million de dollars.