Rwanda : dix choses à savoir sur Félicien Kabuga, financier présumé du génocide des Tutsi

DIX CHOSES À SAVOIR SUR – Comment celui que l’on surnomme le « financier du génocide » a-t-il pu, pendant deux décennies, échapper à la justice ? Quel a été le rôle exact de cet homme d’affaires, qui fut l’un des fondateurs de la Radio télévision libre des milles collines (RTLM) ? Alors que s’ouvre son procès, ce jeudi 29 septembre à La Haye, portrait en dix point de Félicien Kabuga.

1. Santé

C’est l’une des inconnues du procès qui démarre ce 29 septembre : l’état de santé de Félicien Kabuga, 89 ans. En France, où il vivait ces dernières années et où il a été arrêté en mai 2020, ses avocats n’ont cessé d’insister sur son incapacité à comparaître. À La Haye, le Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux en a décidé autrement : en juin dernier, il a estimé que « la défense n’a pas établi que Kabuga [était] actuellement inapte à être jugé ». Les experts sollicités s’accordant toutefois « sur le fait [qu’il] a eu des incidents de santé aigus répétés », et qu’il a besoin d’une « prise en charge et d’une surveillance médicale intensive », l’accusé est jugé à La Haye et non à Arusha, comme initialement prévu.

2. Avocat

Félicien Kabuga sera défendu par Me Emmanuel Altit, ex-conseil de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale (CPI). Mais l’avocat et son client sont en conflit depuis des mois. Un procédure de retrait avait même été entamée à la fin du mois de janvier 2021, mais les juges s’y sont opposés. L’ancien argentier du régime souhaitait confier sa défense à Me Peter Robinson, un Américain habitué des dossiers liés au génocide des Tutsi.

3. Pactole