Côte d’Ivoire : dans les coulisses du retour de Mabri Toikeusse au RHDP

C’est après des mois d’intenses négociations qu’Albert Mabri Toikeusse a fait son retour au sein du parti présidentiel, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le 9 septembre dernier.

Nombreuses entrevues

Dès février dernier, et jusqu’en septembre, le président de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) a échangé avec certains des plus hauts cadres du pouvoir ivoirien. Le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, frère cadet d’Alassane Ouattara, a ainsi reçu Albert Mabri Toikeusse pour lui conseiller de revenir au RHDP.