En Afrique, les millionnaires sont toujours plus nombreux… et toujours plus riches

Les riches africains seront de plus en plus riches et de plus en plus nombreux. C’est en substance ce que l’on retient du dernier rapport « Global Wealth Report » publié le 20 septembre par Credit Suisse, autrefois dirigé par le Franco-Ivoirien Tidjane Thiam. Selon les données compilées par le groupe bancaire helvétique, la fortune privée globale en Afrique a progressé en 2021 de 7,7% sur un an (+417 milliards de dollars) pour atteindre 5 808 milliards de dollars.

Sur un continent où la fortune moyenne par adulte a atteint, selon le même document, 8 419 dollars l’année dernière, cette croissance a été majoritairement stimulée par une hausse de 11,9% de la valeur des actifs financiers des ménages (actions, parts sociales, valeurs mobilières), représentant 306 milliards de dollars. La valeur des actifs non financiers (logements, équipements) a quant à elle, progressé, moins fortement, de