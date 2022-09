Guinée : cinq questions pour comprendre les enjeux du procès du 28 septembre

LE DÉCRYPTAGE DE JA – Treize ans jour pour jour après le massacre du Stade-du-28-septembre, les responsables présumés de cette tragédie s’apprêtent à faire face à la justice guinéenne. Le procès tant attendu par les victimes et les parties civiles s’ouvrira, mercredi 28 septembre, à Conakry, dans un tribunal spécialement construit pour l’occasion. L’ampleur des faits jugés – 107 morts, 109 femmes violées, 1 500 blessés – et les maintes difficultés rencontrées par l’administration guinéenne pour l’organiser, font de cette audience d’ouverture un évènement d’ores et déjà historique. Jeune Afrique revient sur les principaux enjeux de ce procès qui pourrait durer plusieurs mois.

1. Que s’est-il passé le 28 septembre 2009 ?