Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc, South African… Les meilleures compagnies aériennes d’Afrique

Chaque année depuis 1999, Skytrax, organisme de consultation britannique, publie son enquête annuelle sur la satisfaction des clients des transporteurs aériens, le World’s Best Airlines. Cette enquête évalue les compagnies du monde entier, de la meilleure à la pire, en fonction de l’expérience client. Au total, ce sont plus de 13 millions de passagers, d’une centaine de nationalités différentes, qui ont désigné leur entreprise préférée dans un questionnaire concernant les services à bord de l’avion de même qu’à l’aéroport.

Pour la septième fois depuis la création du classement, Qatar Airways monte sur la première marche du podium et termine avec neuf prix au total, dont celui de la meilleure classe affaires et celui du meilleur dîner lounge.

Singapore Airlines se glisse à la deuxième place, suivi par Emirates, puis par All Nippon Airways (ANA) et enfin par Qantas, en cinquième position. Parmi les compagnies qui desservent l’Afrique, on peut noter la belle progression de Turkish Airlines, qui gagne dix places en un an pour décrocher le 7e rang, et celle d’Air France, dont la stratégie de montée en gamme a permis la progression de la 10e à la 8e place.

Ethiopian brille, Rwandair salué pour son staff

Sur le continent africain, le classement des dix meilleures compagnies aériennes est dominé par Ethiopian Airlines, comme c’est le cas depuis 2017. Disposant de la plus grande flotte du continent avec 134 appareils, mais également du plus grand réseau africain avec 81 pays desservis pour 127 destinations, Ethiopian progresse par ailleurs de neuf places au niveau mondial, où il s’inscrit à la 26e place (37e en 2021).

La Royal Air Maroc, qui dessert une centaine de destinations dans le monde, devancée dans le classement précédent par South African Airways et Kenya Airways, grimpe cette année en deuxième position régionale, à la faveur des difficultés des deux compagnies. Air Mauritius occupe quant à elle, et pour la seconde année consécutive, le cinquième rang, tandis qu’Egyptair est la 6e compagnie régionale et, avec la 95e position, la dernière compagnie africaine à figurer dans le top 100 mondial.

Rwandair, à la septième place du classement régional, voit en revanche son staff plébiscité dans le classement thématique où elle prend la première place, devant South African Airways et Ethiopian Airlines.

À noter qu’aucune compagnie ouest-africaine n’apparaît dans ce classement.