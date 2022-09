Intégration économique, révolutions verte et digitale : le menu de l’Africa Financial Industry Summit 2022

La succession de crises ayant touché l’Afrique, comme le monde entier, soulignent l’urgence pour l’industrie financière du continent de se positionner en matière de climat (finance verte), de digitalisation (fintech), et bien sûr de trouver les solutions pour tirer partie de l’intégration économique promue par la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Lors de la deuxième édition de l’Africa Financial Industry Summit/AFIS – principale plateforme du secteur privé africain fondée par Jeune Afrique Media Group en 2021, avec le soutien d’IFC (groupe de la Banque mondiale) et « petite sœur » de l’Africa CEO Forum –, les acteurs des secteurs privé et public seront réunis pour débattre de la manière dont l’industrie financière africaine peut s’adapter à ces bouleversements et s’en emparer.

En quelques années, l’Afrique a su se hisser à l’avant-garde mondiale du mobile money et favoriser l’essor des fintechs, laissant espérer une transformation numérique rapide et capable d’accélérer l’intégration économique du continent. Mais ces progrès sont menacés par une forte volatilité due à une situation internationale toujours plus incertaine et complexe. La détérioration de la qualité des actifs, la raréfaction des capitaux disponibles, les risques de liquidité ainsi que les risques climatiques et de cybersécurité sont autant de défis qui nécessitent l’adoption d’une feuille de route ambitieuse à l’échelle du secteur.

Repenser l’industrie financière africaine

Après un premier sommet annuel en digital en 2021 ainsi que plusieurs webinars et rencontres privées, AFIS 2022 se déroulera en physique les 28 et 29 novembre et accueillera plus de 500 leaders parmi les plus influents de tous les secteurs de la finance africaine.

le dialogue entre les différents acteurs de la finance, le secteur privé et les autorités publiques est primordial

Parmi les personnalités confirmées : Jean-Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO ; Kalyalya Denny H. , gouverneur de la Banque de Zambie; John Rwangombwa, gouverneur de la Banque nationale du Rwanda ; Harvesh Kumar Seegolam, gouverneur de la Banque de Maurice ; Sani Yaya, ministre de l’Économie et des Finances du Togo ; Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances du Bénin ; Sérgio Pimenta, vice-président régional pour l’Afrique de l’IFC ; Ade Ayeyemi, directeur général du groupe d’Ecobank ; Felix Edoh Kossi Amenounvé, directeur général de la BRVM ; Amine Bouabid, directeur général de Bank of Africa ; Serge Ekué, président de la BOAD ; Aïda Diarra, vice-présidente sénior Afrique subsaharienne de Visa ; Benedict Oramah, président d’Afreximbank ; James Mwangi, directeur général d’Equity Bank Group ; Sitoyo Lopokoiyit, directeur général de M-PESA Afrique ; Marème Mbaye Ndiaye, directrice générale de Société générale Cameroun ; Nagoum Yamassoum, président de Cosumaf; Kuseni Dlamini, président de Massmart Holdings ; Ashok Shah, CEO APA Insurance… ainsi que de nombreux autres acteurs venant de toute l’Afrique et du monde entier.

Développement fulgurant des fintechs

« L’industrie financière africaine est l’une des plus dynamiques du monde avec des marges de progression exceptionnelles, dans un contexte de très forte croissance démographique. La naissance récente de la Zlecaf représente une opportunité unique de repenser l’industrie financière africaine à l’échelle continentale, tout particulièrement dans un contexte de redéfinition de l’architecture financière mondiale », a déclaré Amir Ben Yahmed, directeur général de Jeune Afrique Media Group, fondateur de l’AFIS.

« IFC s’est engagé à étendre les services financiers formels à 600 millions de personnes, et nombre de ses pays cibles se trouvent sur le continent africain. À l’heure où les fintechs africaines connaissent un développement fulgurant, le dialogue entre les différents acteurs de la finance, le secteur privé et les autorités publiques est primordial pour atteindre l’inclusion financière et assurer ainsi le financement de l’activité économique », a commenté Sergio Pimenta, vice-président d’IFC pour l’Afrique, co-hôte de l’AFIS 2022.