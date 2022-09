Burkina : les leçons de la condamnation de Diendéré au procès Dabo Boukary

La nuit du 21 au 22 septembre a été longue à la Cour d’appel de Ouagadougou. Il est 1h30 du matin quand le général Gilbert Diendéré et ses coaccusés écoutent le verdict du juge. Le général Diendéré, chef de corps du centre d’entraînement commando de Pô, avec le grade de capitaine au moment de la mort de Dabo Boukary, a écopé de 20 ans de prison ferme et d’1 million de F CFA d’amende. Le lieutenant-colonel Mamadou Bemba a été condamné pour sa part à 10 ans de prison ferme, et une amende d’1 million de F CFA. Victor Yougbaré, en fuite, a été condamné par contumace à 30 ans de prison et 5 millions de F CFA d’amende.

Étudiants torturés

Les trois hommes ont été reconnus coupables d’arrestation illégale, de séquestration aggravée et de recel de cadavre. Dabo Boukary, en 7e année de médecine au moment des faits, avait été arrêté lors d’une manifestation sur le campus de l’université de