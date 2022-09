Télécoms : à Abidjan, Orange réaffirme ses ambitions pour l’Afrique

Christel Heydemann, la directrice générale du groupe français Orange s’est rendue pour la première fois dans la capitale économique de la Côte d’ivoire – du 19 au 21 septembre –, son premier marché africain, accompagnée de son état-major africain composé d’Alioune Ndiaye et de Jérôme Hénique, les président et directeur général Moyen-Orient et Afrique (MOA). Sa visite a été rythmée par des rencontres avec les autorités, dont le Premier ministre Patrick Achi, Amadou Coulibaly le ministre de la communication et de l’économie numérique, les salariés locaux ainsi que par une inspection des infrastructures du groupe dans le pays.

À Abidjan, Christel Heydemann, qui venait officiellement pour l’ouverture du deuxième laboratoire d’expérimentation 5G d’Orange en Afrique (5G Lab) après le Sénégal, a réaffirmé une ambition forte pour le continent. Via notamment l’espace nouvellement inauguré, qui abritera un projet pilote déstiné à la clientèle « corporate et business », avant un lancement généralisé de cette nouvelle technologie d’ici à trois ans.