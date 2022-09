Sénégal : Oumar Sy, député par accident

L’année 2022 aura réussi à Oumar Sy. Après avoir été élu député par accident sous la bannière de Yewwi Askan Wi (YAW) lors des législatives du 31 juillet, voilà qu’il vient de prendre la tête de la commission parlementaire chargée de l’éducation, de la jeunesse et des sports.

Avec notamment celles des affaires étrangères et de l’énergie, c’est l’une des cinq commissions qui sont revenues à la principale formation de l’opposition après d’âpres négociations, et pour Oumar Sy, c’est loin d’être anecdotique. « Un sentiment de fierté m’anime, commente-t-il. Je remercie les leaders de Yewwi Askan Wi pour cette marque de confiance et je sais que les attentes des populations sont grandes. »

Tombé du ciel

Il y a encore quatre mois, Oumar Sy n’imaginait pas faire son entrée dans l’hémicycle, pas si tôt en tout cas. « J’avais des ambitions politiques, mais devenir député n’était pas un projet à court terme, explique ce cadre de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim). C’est un peu comme tombé du ciel. »